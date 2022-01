Nyhende

Møre og Romsdal 110-sentral melder natt til søndag om at Stranda brannvesen klokka 00.20 reiste ut med befalet til Kjølås. Bakgrunnen var melding om eit tak som har reist på eit hus. Det viste seg at takplater på store deler av taket hadde reist i vinden, men konstruksjonen er inntakt. Naboar er varsla, og det vart konkludert med at det truleg ikkje var aksjonerbart for brannvesenet.