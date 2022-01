Uroa over innsparingstiltaka

Nyhende

– Då vi bygde sjukeheimen på Lånemarka var det sju sjukeheimsplassar på dei ulike avdelingane, no er ei avdeling endra til fem og to plassar har blitt omdisponert til anna bruk. Då er dei opphavlege sjukeheimsplassane og det tenestenivået vi vedtok endra. Det er kommunestyret som skal gjere endringar, og eg har ikkje vore med og delegert dette til rådmannen. Eg har eit konkret spørsmål som går på sjukefråveret. Eg vil ha svar frå Gjærde på korleis ein kan spare inn to millionar i 2022, med eit slikt sjukefråvær. Har de ikkje tenkt å leige inn vikarar når folk er sjuke, spurte Frank Sve (Frp).