Snø, så regn, så snø igjen, så regn

Nyhende

Dei siste dagane har snøen lava ned over Sykkylven og Stranda, etter ein lengre periode med mildvêr og regn. Men for dei som no endeleg trudde at vinteren var kome for å bli ei stund, har vêrmeldinga dårleg nytt. Torsdag skal det igjen bli mildare vêr, noko som gjorde at Meteorologisk institutt gjekk ut med gult farevarsel for is langs hele Vestlandet frå tysdag av grunna regn som kan fryse til på den kalde bakken. Samstundes er det også meldt om betydeleg snøskredfare i fjellet.