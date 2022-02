Varslar stormflo på fredag

Nyhende

Fredag er det meldt stormflo på Nordvestlandet. Dette er eit vêrfenomen som blir til av at lågt lufttrykk og sterk vind fører til høg vasstand. Hos Kartverket si teneste «Se havnivå» kan ein sjå at vasstanden kjem til å bli høgare enn normalt på fredag. Både på Stranda og i Sykkylven vil vasstanden vere 275 cm over sjøkartnull (referansenivået i sjøkart, journ. anm.). I Geiranger vil vasstanden vere 279 cm over sjøkartnull.