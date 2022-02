Vikarar i seks av åtte fastlegestillingar – kommunen vil gjere grep

Det ligg an til at seks av åtte fastlegestillingar i Sykkylven kan bli dekt opp av vikarar. Dei to fastlegane som er sjølvstendig næringsdrivande har inne vikarar for seg, og mellom dei kommunalt tilsette fastlegane er det att to som ikkje har sagt opp. – Vi jobbar med å sikre ei berekraftig og framtidsretta legeteneste i Sykkylven, seier kommunalsjef helse og omsorg, Ragnhild Hanken Skjong.