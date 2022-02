Denne planteikninga skapar store reaksjonar

Nyhende

Bjørn Kristian Hove, advokat i Hove & Co, representerer Flydalen Hytteforeining i ein protest til Stranda kommune med omsyn til detaljregulering for utarbeiding av inntil fem nye hytter i hyttefeltet. Protesten er ført an på bakgrunn av at gjennomføring av plassering av desse nye hyttene vil vere eit inngrep på dei andre hytteeigarane sine eigedomar og rettigheiter.