Har fått amerikansk filmstipend

Nyhende

Dette kjem fram i ei pressemelding frå Norsk Filmdistribusjon. Olin har fått organisasjonen «Chicken & Egg Pictures» sin «2022 Chicken & Egg Award», som er ei utdeling som spesifikt støttar kvinner, transpersonar og ikkje-binære filmskaparar med økonomiske tilskot for å fremje vidare arbeid. Her tek imot seks regissørar eit stipend på 50.000 amerikanske dollar, medan to regissørar får eit finaliststipend på 15.000 dollar. Olin er ein av vinnarane, og vil då få nærare ein halv million kroner.