Så mykje må kommunen ut med for ny rundkøyring

Nyhende

I slutten av januar lyste Møre og Romsdal fylkeskommune ut at dei søkjer etter ein entreprenør for å byggje ein ny rundkøyring i krysset mellom Dalevegen og fv. 60 i Sykkylven. Sjølv om rundkøyringa for det meste vil vere på fylkesvegen, og dermed fylkeskommunal grunn, er Dalevegen ein kommunal veg, som fører til at Sykkylven kommune blir beden om å ta kostnaden av bygginga på kommunal grunn.