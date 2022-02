På tokt med dei store

Nyhende

TV 2 sende søndag kveld ein reportasje om at USA utvidar sitt nærvære i Middelhavet med fleire hangarskip for å vise musklar ovanfor Russland, som har rusta opp ved grensa til Ukraina. USA utvidar no med fleire hangarskip saman med det norske krigsskipet «KNM Fridtjof Nansen». Ikkje sidan slutten på den kalde krigen har ei slik angrepsgruppe vore underlagt Nato sin kommando.

Fregattsjef frå Hellesylt

Fregattsjef Iris Fivelstad frå Hellesylt er godt i gang med førebuingane, og ei av øvingane gjekk føre seg i ein simulator på Sjøkrigsskulen i Bergen. Her trente ho på blant anna å ligge tett på eit hangarskip. Aldri før har ein norsk fregatt vore ein del av eit slikt skarpt oppdrag, under amerikansk kommando, som eskorte til eit hangarskip.

Fredag reiste besetninga til Iris Fivelstad, Noregs første og einaste kvinnelege fregattsjef, til Middelhavet for å mønstre på «KNM Fridtjof Nansen».

– Det er viktig for Noreg å vise at vi saumlaust kan integrere oss med ei hangarskipsgruppe, seier ho til TV 2.

Fleire nasjonar som er uroa

Etter månader med opptrening på USA sin austkyst, deployerte fregatten i desember og la kursen mot Europa.

– Vi har planlagt dette sidan i mars, så no gler vi oss til å kome ned og få tatt over «Nansen», kome oss i sjøen og kome i gang med operasjonar, seier Fivelstad.

Hangarskipsgruppa er no i Middelhavet etter at USA bestemte seg for å utvide sitt nærvære grunna den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina.

– Nato har ikkje vore utsett for nokon truslar sidan den kalde krigen, så ein slik trussel som vert sett fram no, der ein meir eller mindre har eit krav om tilbaketrekking frå Aust-Europa, så er det ein del nasjonar som er bekymra, seier Thomas Slensvik, orlogskaptein i Forsvarets høgskole.

Kan ikkje nytte «KNM Fridtjof Nansen» som dei vil

Det er også første gong sidan slutten av den kalde krigen at ei slik angrepsgruppe har vore under Nato sin kommando. Sjølv om besetningen til Fivelstad er ein del av den ståande styrken til USA, kan ikkje USN Marine bruke «KNM Fridtjof Nansen» nøyaktig slik dei vil.

– Uansett kva for farvatn eller kva for scenario vi er i, så seier den bilaterale avtalen med USA at «Nansen» ikkje skal setjast inn i offensive operasjonar utan at dette er avklart med norske myndigheiter, avsluttar Iris Fivelstad til TV 2.