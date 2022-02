Nyhende

Som eit ledd i det grøne skiftet ønskjer Sykkylven kommune å leggje til rette for at kommunale køyretøy og tenestebilar skal bli meir miljøvenlege, og som eit ledd til dette har kommunen motteke eit tilskot på 200.000 kroner frå Miljødirektoratet som skal gå til etablering av ladestasjonar for slike køyretøy.