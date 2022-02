Veit ikkje kvifor kommunen kjøpte dette bygget

Nyhende

Den 30. mars 2021 kjøpte det kommunalt eigde Sykkylven Bustadselskap AS Auregata 19, også kjend som «Uri-bygget» av Uri Eiendom AS til ein sum på 10 millionar kroner. I tida etterpå har det ikkje blitt klart kva dette bygget skal brukast til. Det har kome signal om at nokre ønskjer å flytte legesenteret dit, men ingenting har blitt avgjort.