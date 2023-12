Det vart ikkje opning av den rasråka fylkesvegen ved Drabløs i Sykkylven søndag.

–Ikkje stress

Det var laurdag ettermiddag at det gjekk eit ras over Fylkesveg 60.

– Det har vore geologar på staden som har vore oppe i terrenget og har gjort vurderingar. Det vart også gjort undersøkingar med drone. Det skal ikkje vere noko overhengande fare no. Etter planen skal maskiner på plass i løpet av søndag, og så skal oppryddinga starte måndag morgon, seier vakt for Møre og Romsdal fylkeskommune, Olav Amund Myklebust. Han har ei oppmoding til dei som skal forbi strekninga for å nå jobb i morgon.

– Ein kan køyre via Vallavegen, men må spørje seg med tolmod, for det blir nok kø. Strandarane må rekne litt ekstra tid for å rekke ferja. Det kjem til å vere trafikkdirigentar på plass. Her gjeld det å ikkje stresse, seier Myklebust, som håpar at fylkesvegen er klar for å opnast igjen i løpet av morgondagen.