Hege Løken til Romania

Sport

10. juli set handballtalentet Hege Løken frå Stranda seg på flyet til Romania for å starte ein ny etappe i handballkarrieren sin. Løken har tidlegare spelt for både Levanger, Kongsberg, Larvik og sist for Molde. Ho er no klar for den rumenske klubben SCM Craiova der ho skal spele høgreving.