Arrangerer skyttarstemne etter ferien

Sport

Frå den 27. til 29. august vil Sykkylven Skyttarlag, Sunnylven Skyttarlag og Hovdebygda og Ørsta Skyttarlag saman arrangere Frendecup tredje runde i baneskyting. Dette melder Per Jarle Tynes i Sykkylven Skyttarlag til Nyss.

Frendecup er det som tidlegare heitte Norgescupen, og vil vere tre rundar á tre stemner i kvar runde. Stemnet er i regi av Det Frivillige Skyttervesen DFS, og hovudsponsor av det heile er Frende Forsikring, som har gitt namnet sitt til cupen.

Tynes melder vidare at dei tre skyttarlaga eigentleg skulle ha arrangert dette stemnet i 2020, men grunna pandemien blei heile cupen avlyst og arrangørklubbane fekk tilbod om å arrangere dei igjen i 2021. Den første runden blei avlyst òg i år, medan andre og tredje runde vil bli arrangert, men med nokre endringar.

Landsdekkande

Tidlegare har det vore slik at seks av ni stemner ville vere teljande for deltakarane, men sidan den første runden blei avlyst er det no fem av seks stemner som blir teljande samanlagt. Normalt samlar Frendecupen om lag 800 deltakarar i den første og andre runden, og rundt 400 i den tredje. Sidan den første runden blei avlyst, håpar klubbane at andre og tredje runde vil kunne samle mellom 600 og 800 deltakarar.

Frendecupen er landsdekkande, og Tynes melder at cupen vil samle dei aller beste skyttarane i heile Norge. Under stemnet vil ein kunne følgje livevisning og resultatservice på nett frå alle banene.

– Vi håper sjølvsagt på godt vêr slik at vi kan vise fram Sunnmøre frå si beste side, og vise at vi har eit flott område med ein natur som er vel verdt å utforske. Samstundes ønskjer vi å vise at vi har eit godt tilbod innan skyting og andre friluftstilbod, samt eit næringsliv som støttar oss fullt ut for at vi skal vere med på å gjere bygdene våre trivelege å bu i, seier Tynes.

Sidan dette er eit stort arrangement som krev ein del av arrangørlaga, er førebuingane i full gang til det heile brakar laus i slutten av august.