Stortap for Stranda

Sport

Kampfakta Stranda – Ørsta 0-4 (0-1) Mål: Evan Dyrhol Aambø (20), 0-2 Jan marius Klepp Brekke (70), 0-3 Dyrhol Aambø (76), 0-4 Sondre Bolli Austrheim (79)

Gule kort: Mats Aal Løvlid, Stranda og Sigurd Aarflot Sundnes, Ørsta

Dommar: Daniel Refsnes, Spkl.Herd

Assistent dommarar: Tor Ove Myrseth, FK Sykkylen og Viktor Lillebø Rongve, SIF/Hessa IL-Fotball

Det første kvarteret var jamspela med tette duellar og lite finspel. Ikkje nokon av laga trudde særskilt på eigne ferdigheiter. Resultatet var mange lange ballar og duellspel. Ein type fotball gjestane frå Ørsta etter kvart kom best ut frå. Eit lite overtak resulterte i at Even Dyrhol Aambø kom fri på kanten og scora knapt halvvegs i omgangen. Stranda sleit med å kome til avslutningar mot eit tett Ørsta-forsvar som vann duellar og var flinke å kome i overtal. Stranda-keeper Joakim Fivelstad hindra fleire baklengsmål med to veldig kvalifiserte redningar i omgangen.