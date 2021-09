Grannederby

Sport

Sist dei to laga møtte kvarandre var i 2019. Då vann Sykkylven vårkampen med 1–0 etter scoring av Bengt Hole Alnes som vart toppscorar i 5. divisjon dette året. Under haustoppgjeret leia Stranda 3–0 ved pause. Men ein tordentale frå trenar Robert Sogge i pausen fekk sykkylvsgutane til å vakne for alvor. Sykkylven snudde kampen i andre omgang, og scora i tur og orden heile fem mål, og vann til slutt 5–3.