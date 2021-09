Sport

Med sigeren over Sykkylven på søndag ligg Stranda på sjette plass i femte divisjon med sju kampar spelt. Dei har i alt to sigrar, tre uavgjorte og to tap. Begge sigrane til no har kome på heimebane, så Stranda jaktar no sin første bortesiger for sesongen når dei drar til Dimna i Ulstein kommune for å besøke Hasundgot på bortebane torsdag.