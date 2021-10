Surt bortetap i siste minutt for Sykkylven

Sport

Kampfakta Vigra - Sykkylven 2-1 (0-1) Mål: 0-1 Bengt Hole Alnes (44), 1-1 Kenneth Kjevik (60), 2-1 Kim Sander Synnes (90)

Gule kort: Ola Valaas Jensen-Skare, Anton Øvreberg og Anders Godø Molnes, Vigra og Robin Andreas Jørgensen, Sykkylven

Dommar: Jan Helge Lund, Godøy IL

Assistentdommarar: Dagfinn Berg Tjervåg, Hasundgot IL og Haakon Javier Tronstad, Valder IL

Leiing til pause

Sykkylven ser ut til å vere inne i ei vond tapsrekke for tida, med tap i begge dei to førre kampane mot høvesvis Stranda og Ørsta. Ei stund såg det ut til at dei ville kunne snu denne trenden borte mot Vigra, men også her rauk poenga, og det i siste minutt.

Då laga gjekk til pause såg alt mykje lysare ut for Sykkylven. Kaptein og storskårar Bengt Hole Alnes sette inn eit mål i det 44. speleminutt, noko som førte til at laga gjekk til pause med 0–1 til Sykkylven. Elles skjedde det ikkje så mykje i denne omgangen, utanom eit gult kort til Vigra sin Ola Valaas Jensen-Skare.