Martine er tatt ut til UNG +

Sport

Etter ein litt kjedeleg sesong, der både EM og VM for juniorane vart «tatt» av korona, er nytt landslag på plass. No er det klart for nye moglegheiter, mellom anna for Martine Sve, som er tatt ut til UNG +, som ei av to juniorjenter. Ho skal blant anna delta i 10 m luftrifle EM her heime i Norge, i Lillehammer i mars. Seinare kjem både VM og Nordisk, og mange utanlandskonkurransar kjem på laupande band framover. Fyrst i november kjem RIAC i Belgia og eit stort stemne i Ungarn.