Stordal/Stranda tok tre nye poeng

Sport

Kampfakta Stordal/Stranda- Åheim/Selje/Vanylven 5–2 (3–0) 4. divisjon, 9'ar

Stranda stadion

Mål: 1-0 Siri Lirhus Hove (14 sekund), 2-0 Maja Vindsnes Arnes (19), 3-0 Vindsnes Arnes (24), 4-0 Solveig Tangen Vad (46), 4-1Sofie Refvik Hove (54), 4-2 Refvik Hove (60), 5-2 Sara Sæther (84)

Dommar: Oddbjørn Aam, Åmdal IL

Heimelaget var klart best i første omgang og kunne fort hatt meir enn dei tre måla til pause. 2–0 kom etter at Hedda Johanne Schreijer kjempa seg fram på høgresida og slo eit godt innlegg som kaptein Arnes kunne sette i mål frå kort hald. Fem minutt seinare scora på nytt heimelaget sin kaptein då ho skrudde ein corner rett i mål. I denne omgangen noterte vi berre eit par sjansar for dei tilreisande. Heimelaget hadde fleire sjansar og cornerar utan at ballen ville i mål.