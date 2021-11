Sport

Sykkylvingen Sondre Brunstad Fet startar returkampen mot Roma på Olympiastadion i Roma i kveld. Den første kampen vann Bodø/Glimt 6–1 på Asmyra stadion. Med over 40.000 tilskodarar blir det nok eit anna resultat i kveld, men likevel ei stor oppleving for Sondre som får støtte av over 1.500 fans som har reist frå Bodø for å heie på Glimt og Sondre!