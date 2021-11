Klar for skisesongen: – Ein må tore å drøyme om ein skal nå langt

Sport

No er skisesongen rett rundt hjørnet og Kristine Hjellbakk Hole (19) har starta med dei siste førebuingane for rennet på Gålå neste helg. Jenta frå Hellesylt er framleis busett i Lillehammer, der ho no tek eit årsstudium i idrettsfysiologi, noko ho synest er veldig kjekt og lærerikt.