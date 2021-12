Sport

Sykkylvingen har imponert både her heime og ute i Europa for Bodø/Glimt denne sesongen, og no melder Eurosport at Sondre Brunstad Fet har skåra årets mål i Eliteserien 2021. Målet kom i Glimt sin kamp mot Rosenborg på Lerkendal i tredje serierunde den 16. mai, som for øvrig enda 2-2.