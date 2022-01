Lovande sesongstart

Sport

I helga var det duka for sesongopning for alpinistane i Stranda Alpin. Dei to første konkurransane vart i år som i fjor arrangert av Rauma Alpin, med deltaking både frå Møre og Romsdal og nabofylket Trøndelag. Laurdag konkurrerte dei i storslalåm og søndag i slalåm. Det var fint vêr og gode tilhøve i bakken begge dagane og strandarane var som vanleg å finne øvst på resultatlista.