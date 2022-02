Sport

(SMP): I starten av desember i fjor ble det klart at Geir S. Vik gir seg i AaFK 1. april. Han skal da begynne i en ny jobb i et rådgivningsselskap etter å ha vært i klubben siden 2017. AaFK har siden den gangen hatt en prosess gående med rekrutteringsbyrået Hamnøy for å finne Viks erstatter.