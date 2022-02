Sport

Skisesongen er godt i gang, og Sykkylven IL, Ski-Nordisk og langrennsgruppa til Velledalen IL kan fortelje at dei no ser fram til å kome i gang med ein ny sesong av TeleNor/Fjellsætercup i langrenn. Dette er eigentleg den åttande i rekkja, men etter to år med strenge koronarestriksjonar blir det i realiteten den sjette.