Går mot rådmannen

New Articles

Rådmannen i Stranda kommune si tilråding lyder; Stranda kommune takkar nei til busetjing av ti flyktningar i 2021. Førespurnaden frå IMDI kom med svarfrist 31. desember 2020. Grunna kort svarfrist og avvikling av formannskap og kommunestyremøte søkte kommunen og fekk innvilga utsett svarfrist til 1. februar 2021.

For lita kommune

Eit punkt frå rådmannen peiker på i sitt svar til IMDI er tilbakemeldingar om at Stranda kommune har for lite folketal til å ta imot flyktningar. Tenesteapparatet er difor bygd ned.

Samfunnsansvar

Jostein Dalen (Sp), kom med framlegg under møtet der ein ber Stranda kommune om å ta imot ti flyktningar. Grunngjeving for framlegget er at Stranda kommune ønsker å ta sin del av samfunnsansvaret med å busette og integrere flyktningar.

Framlegget fekk fem stemmer for og to stemmer mot.