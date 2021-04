Ekstrashow med Steely Dan

New Articles

Bakgrunnen for at det vert sett opp ekstrashow er stor pågang frå musikkelskarar som ikkje fekk sikra seg billett då den opphavlege festkvelden vart annonsert tidlegare i vår. Arrangørane er glade for at interessa er stor.

– Vi tek sjansen på at vi klarer å fylle kulturhuset ein ekstra kveld med herleg musikk og klubbstemning. Formatet vi har valt på arrangementet gjer at vi berre har plass til 156 gjestar, så her må alle interesserte vere om seg, seier Hallstein Lillevik i Roger Waters-klubben. Han opplyser elles at både musikarane i bandet Home At Last og arrangørane i RW-klubben er svært motiverte for å lage nok ein festkveld.