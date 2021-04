– Ikkje lurt å gamble

New Articles

– Vi har lært av koronapandemien at det ikkje er lurt å gamble på at vi får hjelp utanfrå når det gjeld smittevernutstyr. Nasjonal produksjon av smittevernutstyr er god beredskap. Vi i Senterpartiet ønskjer at regjeringa legg til rette for dette ved til dømes å gi investeringsstøtte til norske produsentar av smittevernutstyr, seier justispolitisk talsperson i Senterpartiet, Jenny Klinge.

Omstilling

Ho peikar på bedrifta Innovern i Sykkylven som eit føregangseksempel.

– Det er bra at somme bedrifter har klart å snu seg raskt for å produsere viktige varer, og det er grunn til å skryte av Amatec i Sykkylven, som stifta selskapet Innovern for å produsere munnbind. Så vidt eg forstår, produserer dei 130 000 munnbind dagleg no, men situasjonen er uføreseieleg etter at året er omme. For at slike produsentar skal klare seg i den internasjonale konkurransen, kan det takast ulike grep, men eg er ikkje imponert over kva regjeringa gjer for å få til dette. Det er etter vår meining mogleg å tillegge omsynet til nasjonal produksjon av beredskapsprodukt større vekt i anbodsprosessar framover. Det er fint at vi i Senterpartiet har fått støtte frå Ap og SV i justiskomiteen, sjølv om vi ikkje får fleirtal på Stortinget for forslaga våre. Vi får ta fram igjen desse forslaga viss det blir regjeringsskifte til hausten, for vi meiner god beredskap er grunnleggande viktig også når det gjeld smittevern, seier Klinge, og legg til at denne saka er eit god døme på korleis ordførarar kan fungere som ombod for bedrifter og andre aktørar i kommunen sin.

– Odd Jostein Drotninghaug har vore veldig engasjert i dette temaet og bidrege til gode møte mellom Sentepartiet sentralt og Innovern. Innspela derifrå har vore viktige for oss når vi har lagt fram forslaga til saka. Også partileiar Trygve har vore sterkt involvert. Eg tykkjer denne arbeidsmåten, med direkte dialog og innspel undervegs frå aktørar som veit kor problema og moglegheitene finst, er ei fin side ved demokratiet vårt, avslutta Jenny Klinge.