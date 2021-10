– Det blir «dejlig» å spele for publikum i Norge igjen

Kultur

Onsdag kveld kjem den danske songaren Hanne Boel til Sykkylven kulturhus. Her går startskotet for Boel sin nye Norgesturné, og ho fortel til Nyss at ho gler seg stort til å komme på besøk.

– Eg har aldri vore i Sykkylven før, så vidt eg veit. I Ålesund har eg vore fleire gonger, men det blir første gang i Sykkylven, fortel ho på telefon.

Ho har nyleg vore i Tyskland for fleire konsertar der, og er på veg heim til Danmark for litt fri før turen går vidare til Norge.

– Fantastisk

I Danmark er samfunnet no heilt opna igjen, utan koronarestriksjonar, noko som gjer at artistar igjen kan spele for «vanleg» publikum. Boel blir glad når ho høyrer at det same gjeld her i Norge.

– Vi er superglade for at vi kan spele for eit vanleg publikum i Norge, det blir «dejlig». Vi har også spelt utan restriksjonar i Danmark, men då vi var i Tyskland var det munnbind og berre 50 prosent kapasitet for publikum. Det gav ein del flashbacks. Det er generelt eksotisk å kunne spele live igjen, seier ho.

Akustisk

Under sjølve konserten på Sykkylven kulturhus kan publikum vente seg nokre gjensyn med gamle slagerar, men i ei litt anna drakt enn det ein kanskje er vande med.

– Vi er tre stykke på scena, to gitaristar og meg sjølv. Her har vi laga eit sett med songar frå eldre hits til nyare songar som vi vil spele akustisk der vi syng fleirstemmig. Vi har jobba mykje med arrangementa, og det er meir gjennomarbeida, fortel ho.

I tillegg til engelsk, som er det språket Boel syng mest på, vil publikum også kunne høyre henne på morsmålet dansk.

– Vi vil også spele nokre songar som folk nok vil kjenne igjen, men sidan det er akustisk blir det i ei litt anna utgåve, seier ho.

Tilbake til normalen

Boel har spelt nokre konsertar rundt om i Norge i år, men ho fortel at turnéen ho no skal ut på blir den ordentlege starten på at dei no er tilbake til full normal igjen.

– Vi flyr frå København til Ålesund via Oslo onsdag morgon, og då skal vi spele rundt om i Norge i fire veker. Etter vi har vore i Sykkylven skal vi vidare til Kongsberg, og så skal vi spele rundt omkring Oslo, Gjøvik og Otta, seier ho.

Dette tyder også at Sykkylven blir det einaste stoppet på Nordvestlandet denne gangen.

At samfunnet no er tilbake til normalen tyder også at det er mykje å ta igjen av det som blei utsett grunna koronapandemien.

– Etter turnéen i Norge skal eg ha nokre konsertar på dansk i Danmark etter jul. Elles er denne tida full av konsertar som har vore avlyst i eit år eller to. Dei fleste er opptekne med å ta att det gamle, så eg tar det litt med ro, seier ho.

– Ei gåve

Då koronaen kom blei livet snudd på hovudet for dei fleste, også for erfarne artistar som Boel.

– Det har vore veldig merkeleg. Eg er ein artist som har prøvd mykje, så det var ikkje så vanskeleg å stille seg om. Dei yngre kollegaene mine som var i ferd med å slå gjennom har nok hatt det veldig vanskeleg, seier ho.

Boel fortel at tida med lockdown til slutt enda opp med å bli ei gåve.

– Koronatida for meg har vore ei tid til fordjuping og tolmod, noko som kan vere godt for musikken nokre gonger. Musikalsk brukte eg mykje av tida mi på å lage eit album på dansk. Det har vore ei tid som først var prega av mykje frustrasjon, men som til slutt blei gjort om til takksemd for moglegheitene som kom. Eg trur at mange kan ha hatt godt av ein tenkepause, seier ho.

No gler ho seg til å stå på scena i Sykkylven onsdag kveld.

– Vi er veldig glade for å ha slike moglegheiter i Norge som dansk artist, og det er med høg optimisme og fornøyelse at vi landar i Ålesund på onsdag, seier Hanne Boel.