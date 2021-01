Fokus på sjøfronten

Meiningar

Sjøfronten og godsterminaltomta i Sykkylven sentrum har stått i fokus sidan ferja slutta å gå frå Aure i 1973. I løpet av desse åra har dette området gjennomgått store endringar med utfyllingar og ny omkøyringsveg. Det vart slutt med at gjennomgangstrafikken skulle køyre gjennom Kyrkjevegen. I staden vart fylkesvegen regulert med fleire rundkøyringar, og på det utfylte området ved gamle-kaia vart Sykkylven Godsterminal etablert. Terminalen fungerte i mange år som ein viktig transportsentral med fleire tilsette fram til verksemda vart avvikle for nokre år sidan. I 2018 var det definitivt over då terminalbygget vart fjerna.



I løpet av dei siste 20 åra har fleire private aktørar vist interesse for godsterminaltomta, som ligg mellom volleyballbana og tomta til B.S. Aure Eigedom AS i Haugbukta. Planar om hotell, fleirbrukshus, rådhus, kjøpesenter, leilegheiter, høghus og folkebad vart i tur og orden lagt på bordet utan at noko konkret skjedde. Problemet var å få prosjekta finansierte. Sykkylven kommune som hadde hand om området selde ut delar av tomta som i dag er eigd av REN Sykkylven AS som har fått løyve til å bygge eit forretningsbygg med inntil fire etasjar og med ein Rema-butikk på gateplan.



Rema har presentert planane sine for kommunestyret i Sykkylven, og like eins under eit folkemøte i juni 2019. Dersom REN Sykkylven AS får hand om delar av godsterminaltomta ved Kaitrappa gjennom ein bytehandel, vil selskapet bygge eit spektakulært bygg som likna på operahuset i Oslo. Sykkylven kommune skal fritt kunne bruke taket til aktivitetsområde. Kommunestyret vedtok tidlegare å legge saka på vent til etter valet, hausten 2019.



No kjem saka opp att til ny politisk handsaming. Måndag skal Nærings- og utviklingsutvalet (NU) ta stilling til kva det attraktive området skal nyttast til. Vidare skal saka handsamast i formannskapet før kommunestyret skal endeleg vedtak.



Det er mange ulike meiningar om korleis dette attraktive området skal sjå ut, og korleis det skal fungere i forhold til vidare utvikling av sentrumsområdet.