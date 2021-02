Livet har mening. Svar til Vik og Tandstad

Meiningar

Først vil jeg si: Fantastisk at vi diskuterer meningen med livet her i Nyss! Og stor takk til Tandstad og Vik for respons på mitt svar til Vik!

Ut fra responsen ser jeg nå, at Vik og jeg nok er mer enige enn jeg først antok. Dette er for min del bare gledelig! Jeg vil likevel komme med noen presiseringer:

Jeg tok utgangspunkt i det grunnleggende prinsippet i Viks først artikkel (Nyss 5. febr.): «Meininga med liva våre er den meininga vi sjølve gir dei.» Denne påstanden er helt i tråd med det postmoderne og relativistiske ditto: Livet har kun den meningen du gir det. Og det er en påstand som er ganske vanlig – men også veldig omstridt – innenfor filosofien de siste 50 år. Grunnen til at det er omstridt er, som jeg altså kort forklarer, at alt utenfor subjektet (mennesket) blir relativt og substansløst i seg selv, (dette er ikke noe, jeg bare påstår. Les Richard Rorty, Judith Butler m.fl.), og da forsvinner muligheten for å tale om objektiv sannhet, og da undermineres vitenskapen de facto. Det samme gjør også kommunikasjon mellom mennesker i hverdagen – hvis vi altså skal tro dette prinsippet om ‘alt kun har den meningen, jeg tildeler det’.

All mening, formål og sannhet har da blitt flytende, og jeg kan i prinsippet skifte formål med livet fra den ene dag til den andre. At dette ikke bare er hypotetisk snakk bekreftes i de praksiser som har vunnet fram de siste tjue år, hvor også seksualitet og kjønn ikke lenger er faste kategorier, men flytende størrelser som mennesker kan velge og vrake mellom. Og veldig mange mennesker – kanskje særlig unge mennesker – er faktisk ganske forvirret rundt spørsmålet om meningen med livet; de mangler et fast fundament å stå på.

Men så kommer du, Vik, med en tilføyelse ift. din første artikkel: At det går an å tro man har funnet den rette mening, men ikke har det, hvilket kan vise seg i «ekstrem brutalitet og bestialitet». Og jeg er helt enig. Det var det jeg ville si med IS i Syria og styret i Nord-Korea.

Har kristendommen patent på meningen med livet? Nei og ja, vil jeg si. Jeg er helt enig med deg, Vik, og kanskje deg, Tandstad, i at alle mennesker – uavhengig av religion/livsholdning – kan leve meningsfulle liv. Dette ligger innenfor det jeg vil kalle skapelsesdimensjonen i kristendommen. Alle mennesker er skapt til å ta ansvar for sine liv, og når vi bruker tiden vår på å yte etter evne og være gode mot våre medmennesker lever vi meningsfulle liv. Men kristendommen har en dimensjon mer: Frelsesdimensjonen, og denne er det egentlige og dypeste formål med ethvert menneske: At Gud har skapt oss til fellesskap med seg, og at vi mottar det fellesskap gjennom dåp og tro på Jesus. Og ja, Tandstad, Jesus står som en blant mange på livssynstorget i dag, og enhver må velge selv. Slik ville Jesus det også. Han tvang aldri noen til tro og dåp! Men hvis han talte sant (objektivt sant!) kommer han igjen en dag og skaper en ny himmel og en ny jord, hvor alle som har fulgt ham skal være med. Den dagen spør ikke Jesus, om jeg har jobbet bra og vært snill mot naboen og barna mine. Den dagen ser han etter troen på ham.

Synspunkt Meininga med livet Om Victor E. Frankl sin overlevingsfilosofi

Og hva skulle egentlig få meg til å tro på ham? Tjaeh … Kanskje at han elsker meg og gikk i døden for meg … (Er denne siste linje en andakt? Well, if so – then so be it)