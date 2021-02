Priskutt på ferjene

Meiningar

Det eine partiet etter det andre har den siste tida vore opptekne av ein overbodspolitikk når det gjeld billettprisane på ferjene. Det er rett og slett pinleg å høyre på alle skuldingane som partia har retta til kvarandre før Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, SV, Senterpartiet og Raudt endeleg klarte å samle seg om eitt felles mål; å få redusert ferjeprisane. Måndagskvelden vart dei fem partia samde om å fremje følgjande forslag: "Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte ferjetakster allerede for inneværende år, og en forpliktende plan for halvering av ferjepriser på både riksvei- og fylkesveisamband. Løsninger for lavere takster for pendlere skal prioriteres og reduksjonen skal finansieres av staten".



I første omgang var Frp og partiet sin samferdslepolitiske talsperson, Bård Hoksrud vonbroten over at partiet ikkje fekk støtte for å løyve 1,5 milliardar kroner i krisepakken for å halvere ferjeprisane allereie inneverande år. Ap parerte ved transportpolitisk talsperson, Sverre Myrli om at dette ikkje skulle vere eit krisetiltak, men ei permanent ordning. Ap sin 1. kandidat i Møre og Romsdal, Per Vidar Kjølmoen har allereie signalisert at det no blir fest i fylkespartiet.



Eg vil håpe at ei halvering av ferjetakstane berre er første steg på vegen til at det blir gratis å reise med ferjene som kryssar fjordane om nokre år. Til dømes er det gratis å reise med ferjer i Sverige. For dei som bur langs kysten og er avhengige av ferjer for å kome seg til og frå jobb, og ikkje minst for transportnæringa, er det viktig at det på sikt blir halvering, og seinare gratis.



At dei fem opposisjonspartia klarte å samle seg, var på alle måtar eit godt teikn. Før Nyss gjekk i trykken i går, tysdag, var saka om ferjeprisane framleis ikkje handsama i Stortinget, men eg reknar med at regjeringa ikkje har vanskar med å slutte seg til framlegget. Om ikkje, kan Høgre, Venstre og KrF få vanskar med å forsvare ein god distriktspolitikk.