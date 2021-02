Attraktive hytteområde

Meiningar

Fleire nye hyttefelt er under utbygging og andre er under planlegging både på Strandafjellet og på Fjellsætra. I det nye Blådalslia hyttefelt ved heisa til Roalden er arbeidet med dei 55 tomtene godt i gang. I dag kan vi sjå konturane av det omfattande vegsystemet som slyngar seg på kryss og tvers ved den gamle hoppbakken. Det er meldt om at det allereie er selt 17 tomter, noko som vitnar om at interessa er stor. Men dei første tomtene vil nok ikkje vere byggeklare før i juni i år. På Fjellsætra i Sykkylven har teknisk etat mottatt byggemeldingar på 22 nye hytter, med oppstart inneverande år. Sykkylven kommunestyre eigengodkjente 15. februar ein detaljreguleringsplan ved Nysætervatnet med plass til 53 frittliggjande hytter. Heile det aktuelle området er på 165,5 dekar. 58 dekar utgjer naturområde.



Det at kommunane satsar på Strandafjellet og Fjellsætra betyr svært mykje. Skatte- og avgiftskroner er viktige inntektskjelder til elles slunkne kommunekasser. Like eins vil den aktive hyttebygginga i fjellheimen skape store synergiar for maskinentreprenørar, byggselskap og handverkarar. Og ikkje minst for alle store og små verksemder som skal levere varer og tenester for at hyttene vert utstyrt frå topp til tå. Ringverknadane er med andre ord store, og dei kan bli endå større når fleire hyttefelt vert godkjent og utbygd.



Mellom dei store utfordringa dei siste åra har vore infrastrukturen, som veg, vatn og avløp. Ulike planar har blitt lanserte, men har dessverre ikkje vore like enkelt å løyse. Ny teknologi som mindre reinseanlegg som færre hytter knyter seg til, har resultert i at fleire har fått godkjent sine søknadar.



Med dei mange fantastiske og flotte skianlegga, lysløyper og restaurantar forstår eg godt at det er mange som vil kjøpe seg ein fritidseigedom på Strandafjellet eller Fjellsætra. Konkurransen er stor mellom ulike skidestinasjonar om å trekkje til seg nye hytteeigarar. Mellom desse er Bjorli, Hornindal og Stryn. Men så lenge at forholda blir lagt til rette, så har eg tru på ein stor framvekst i vår lokale fjellheim.