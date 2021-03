Lurt trill rundt

Meiningar

Det har vore mykje debatt om namnet på Hofseth Aqua sin lokalitet ved Skafjellet. Den 15/3 i Stranda Formannskap vart navneforrvirringa tatt opp av AP sitt medlem Knut Dag Langeland. Han viste til mykje forvirring rundt namnet på lokaliteten og var usikker på kva han har vore med å vedta. Ordføraren følgte opp og skulda på Hofseth for at det var brukt eit uheldig navn.

Tidligare har Roger Hofseth hevda at navnevalget kom fordi det var eit so «fint» navn, men den 19/3 var det plutselig Fjordlaks som hadde nytta navnet allereie i 2014. I tillegg kallte han den «vår lokalitet ved Urdaneset».

Undertegnede er leiar i Stranda Elveeigarlag. Mange vart forundra over at det ikkje kom høyringsuttale frå oss i forbindelse med søknad. Grunnen er enkel. Undertegnede fikk høyre at 6 lokaliteter skulle bli til 5, dette er positivt i forhold til press frå lus og rømming i fjorden. 3 lokaliteter skulle vekk og 2 nye skulle kome til. Dei to nye var Bugane i Sykkylven og Urdaneset i Stranda. Opshaugvik var eit av dei som skulle fasast ut. Dette var gode nyheiter for Strandaelva og villlaksen. Vi fikk vekk det næraste annlegget i Uksvika, og Urdaneset var langt ut i fjorden, så eg var fornøgd.

Det var difor ingen grunn til å kome med høyringsuttale. Eg er veldig oppegåande på kvar Uraneset er i fjorden og vart difor totalt «utfinta», i forhold til plassering ved Skafjellet. Når EG misforstår, som har kjempa for villlaksen i om lag 40 år, er det klart at det vert vanskelig for innbyggarane i Stranda å følge med. Dette viste forvirringa i Formannskapet 15/3. Hofseth Aqua har juridisk ikkje gjort feil, i søknaden ligg kart som ikkje levner tvil om plassering, og det kan hevdast at det er sløvt å ikkje sette seg inn i dette før høyringsfristen gikk ut, men det er navneforvirringa som her har skulda. Eg har aldri før opplevd at lokaliteten ikkje har stadsnavnet der d ligg. Fks Opshaugvik ligg i Opshaugvika, ikkje ved eksempelvis Røneset.

Eg trur at dette var eit taktisk valg av herr Hofseth. Å kalle lokaliteten Skafjellet ville garantert få negative argument på bordet knytt til historikken om Skafjellulykka, og negative høyringsuttaler knytt til lakseelva. Dette ville vere skadelig for Hofseth og navnet på lokaliteten vart endra. For min eigen del meiner eg at å legge anlegget der det no er under oppføring, er lite klokt, umoralsk og yter svært liten respekt for det som skjedde. Stranda kommune har sett opp minnestein på land for å hedre dei omkomne, og det vert difor vanvittig feil og mangel på respekt å bruke området til oppdrett, og sleppe ut vanvittige mengder kloakk.

Tilbake til det som eg brenn for, villaksen i Strandaelva. Plasseringa ved Skafjellet er verst tenkelig plassering for utvandrande smolt frå Strandaelva. I forhold til lakselus er dette det kritiske. Får smolten 5 lus på seg, dør den. I mai, juni når smolten forlet elva, er elva flaumstor og straumen frå elva går rett på Skafjellet. Denne lokaliteten er VELDIG mykje verre enn Uksvika. Så sjølv om 6 lokaliteter blir til 5, er dette verre for Strandaelva. Når Roger Hofseth personlig i en pause i Kommunestyresalen i fjor bedyra overfor meg, at han skulle jobbe for å redde villlaksen, så ser ein kor lite verd desse orda var. Det vart også opplyst at i 2026 skulle det vere berre lukka annlegg i Storfjorden. Etter samtale med saksbehandler Rebekka Varne hos Fylkeskommunen, får eg opplyst at berre lokalitet Bugane har krav om lukka anlegg i 2026. Altså løgn frå Hofseth! Roger Hofseth skriv i Nyss 19/3 at d er en forutsetning for Hofseth Aqua å ha eit godt samarbeid med lokalsamfunnet…………

Det er også viktig å merke seg korleis Stranda kommune agerer i denne sak. Ordføraren svarer ikkje bygdefolket, administrasjonen ved Næringssjef Inge Bjørdal, sender mail og forklarer om navneforvirring til fylkeskommunen, men nekter at denne mailen finnst. Trass i offentlighetsloven nektar kommunen å frigi denne, men vedkomande som spør, får det med saksbehandler i Fylkeskommunen. ER VI VIRKELIG DER IGJEN?? Trudde vi var ferdig med at ting havna i skuffen hos Rådmannen. Dette er direkte flaut, og kva er agendaen. Her er det klart at motivet er å skjule, nettopp navneforvirring. Det er også påfallande at Skafjellulykka nevnt i høyringsuttale frå Bodil Korsedal ikkje har vorte behandla i kommunen. Som kommunen sjølv skriv, har dei opplysningsplikt om alle relevante opplysninger som skal sendast vidare til Fylkeskommunen. Her har dei svikta. Eg vil kalle dette saksbehandlingsfeil.

Det er og nevnt det visuelle. Stranda navnet er ei merkevare! Det er klart at å legge eit anlegg ved Skafjellet vil besudle den merkevaren i framtida ved sin eksistens.

Ordføraren i Stranda skriv også at vi skal vedta en arealplan for sjøområda, i løpet av våren. Kva er ein arealplan? Jau det har vi og på land. Vi har kommuneplaner, reguleringsplaner osv. Sams for desse er at dei slår fast kvar vi kan bygge bolig, industri, offentlig areal, parkering, friareal osv. Dette skal vi altså få, også for sjøareala. Dette slik at vi slår fast kvar vi kan eksempelvis drive med oppdrett. Det er ganske påfallande at ting tar så lang tid, at når kommunestyret skal vedta plan, so er arealbruken allerede «bestemt». Det er svært sannsynlig at lokalitet Skafjellet ikkje hadde fått bruksområde oppdrett viss planen hadde komt før søknadane om oppdrett. Søknadane burde vore satt på vent Herr Ordførar, til arealplan sjø hadde vorte vedtatt. Slik gjekk det ikkje. Eg kaller det kynisk taktikk, dette har nok Herr Hofseth og Herr Tryggestad vore rimelig klar over. Men det er naturligvis ein påstand frå mi side…….

Plasseringa er tragisk for Strandaelva, navneforvirringa er komplett, og ikkje alt i høyringsuttalane er behandla av kommunen, eg vil kalle ein del av det sakshandsamingsfeil. Samla vurdering av dette frå mi side er at lokalitet «Urdaneset», Skafjellet ikkje burde vore godkjendt og vil vere svært negativt for Strandasamfunnet.