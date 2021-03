Hva skjer med våre terskelfjorder når havet blir varmere, og hva er utgangspunktet for at dette skjer.

Meiningar

Diskusjonen rundt og motstanden mot planene om lokalisering av nytt kloakkrenseanlegg for Sula og Ålesund på Kvassneset har pågått i lang tid. Jeg har selv gitt uttrykk for sterke motforestillinger, først og fremst mht lokalisasjonen av renseanlegget, ut fra bekymring for konsekvensen av utslippet i terskelfjorden Storfjorden.

Jeg har offentlig begrunnet og gitt uttrykk for mine meninger gjennom innlegg både i Sulaposten og Sunnmørsposten, uten at der er kommet tilsvar. Jeg har etterlyst opplysninger om den faglige begrunnelsen for lokalisasjonen av anlegget og bedt om faglige motargumenter til mitt syn, - uten reaksjon.

Saken er de siste dagene ytterligere aktualisert gjennom Miljødirektoratets anmodning til Statsforvalteren om å bruke «motsegnsretten» i forbindelse med nye kommunale utbyggingsplaner for påviste brudd på kravene til lokale eksisterende renseanlegg er rettet opp. I miljødirektoratets rapport fremgår det at bare 3 av Ålesunds nåværende anlegg oppfyller de utslippskravene som det er gitt løyve til.

I kronikk i Sunnmørsposten 17. mars d.å. skrevet av de fagansvarlige for vann og avløp i de to kommunene samt prosjektleder for «BLÅ – fjordar for framtida», sies det bl.a. om løsning av rensingsproblemet:

«Vi saumfer prosjektet med lupe i jakta på kunnskap som kan gi innbyggarar og politikarar eit godt

kunnskapsgrunnlag når dei skal bestemme seg.»

Dette er et godt utgangspunkt som vi alle bør kunne være enige om,-- og det gir meg anledning til å bidra til dette kunnskapsgrunnlaget.

Mitt hovedpoeng er:

1. at utslippet fra et planlagt kloakkrenseanlegg på Kvassneset går til en terskelfjord.

2. at et slikt utslipp vil kunne få katastrofale følger for bl.a. det biologiske livet i fjorden.

3. at dette bestemmes først og fremst av oksygeninnholdet og saltholdigheten i fjorddypet, samt det forhold at temperaturen i havvannet øker, og at utslipp fra renseanlegg kan forverre denne utviklingen. Vi vet nå bl.a. fra rapport om status for 4 fjorder rundt Bergen, at fisken forsvinner og at bunnen er råtten og livløs p.g.a nedsatt oksygenkonsentrasjon i dypet.

Terskelfjordene ble utgravd av ismassene som la igjen undersjøiske morener, terskler, ytterst i fjorden. Dette betyr at all utskifting av saltvann skjer over terskelen. Fordi egenvekten av vannet stiger med økning av saltinnholdet, vil det salte og mest oksygenrike tilførte vannet synke mot bunnen. I overflaten av fjorden er det dannet et forholdsvis lett brakkvannslag p.g.a elvetilsig og direkte nedbør. Dette laget ser ut til å være 150-200 meter tykt og har en salinitet som øker med dybden, men som totalt sett er lettere enn vanlig sjøvann.

Ved fløende sjø strømmer innkommende havvann under brakkvannslaget p.g.a høyere egenvekt. Ved fellende sjø blir brakkvannslaget dratt med ut mot havet. Tilsvarende mengde av innkommende havvann som da lå igjen etter floen blir ved neste flo presset videre innover i fjordsystemet og skifter ut vannet over terskelen. Men når bunnvannet i fjorden er blitt så salt, eller saltere enn det innstrømmende havvannet, får man ingen tilførsel av oksygenrikt havvann til fjorddypet gjennom denne mekanismen. Dette vil kun skje under ekstraordinære betingelser som en sterk storm/orkan. Sist dette ble observert var etter nyttårsorkanen i 1991/92 som kan avleses ut fra målingene i «Storfjordundersøkelsen med målinger på 1990-tallet.

Når det gjelder oksygennivå har vi resultat av målinger fra bunnen av Geirangerfjorden i 1994, 1995 og 1998 der verdiene lå konstant mellom 4,7 og 5,0 ml/liter vann. Senere målinger fra Korsen i Geirangerfjorden (Overvåkingsrapport M-1606 2020 fra Norsk institutt for vannforskning - NIVA) har vist verdiene 3,35 i 2017, 3,43 i 2018 og 2,58 i 2019. Altså et klart og sannsynligvis bekymringsfullt fall. Nå er det slik at tallene fra 1990-årene og tallene fra 2017/18/19 ikke direkte kan sammenlignes da de første var høsttall og de siste var vintertall. Men det er ikke viktig her da det først og fremt er de lave verdiene på de siste målingene som er bekymringsfulle, og at dersom det er varmere hav som er årsaken, så vil tidspunkt for måling ikke bety så mye da oksygennivået sakte men sikkert vil synke uavhengig av årstid og bli lavt i hele fjordsystemet, men først i de innerste fjordarmene som f.eks. Geirangerfjorden.

Det som imidlertid er like interessant er at temperaturen i bunnen av fjorden ble lavere mens saltholdigheten var stabil. Dette viser at det ikke bare er saltholdigheten som er drivkraften bak tilførselen av oksygenrikt, friskt havvann til bunnen i terskelfjorden. Når innstrømmende havvann har omtrent samme saltholdighet som bunnvannet innenfor terskelen, er det temperaturen i det oksygenrike havvannet som bestemmer om det skal synke til bunns. Kaldt sjøvann synker ned da det er tyngst ved om lag 5gr. C. Havvannet utenfor fjordene våre har imidlertid blitt 2 grader varmere siden 1940, noe som gjør at havvannet ikke kan holde på like mye oksygen, og gir mindre sjanse for at kalt havvann kan føre til at bunnvannet blir utskiftet.

Sammendrag av ovenstående:

1. Når havet blir varmere går saliniteten ned. Grunnen er at vannet utvider seg ved økt temperatur, mens saltmengden er den samme. 2. Med den høye saliniteten vi har i bunnen av terskelfjordene, vil saliniteten ikke lenger være drivkraften til å skifte ut bunnvannet med mer oksygenrikt vann.

3. Temperaturøkningen på havet gjør at vannet ikke kan holde på like mye oksygen som før, og at det ikke blir kalt nok til å være en motor for å tilføre bunnvannet friskt oksygen. 4. Utslipp fra et større renseanlegg vil innebære en betydelig ekstrabelastning på en belastet terskelfjord.

Konklusjon:

Jeg mener at det vil være forbundet med stor risiko å sende såkalt renset kloakk innover i en terskelfjord som høyst sannsynlig i fremtiden vil få store problemer med oksygentilførselen med de konsekvenser det vil få. NIVA driver i dag overvåking bl.a. ved Korsen i Geirangerfjorden. Resultatet frem til 2019 er at fjorden har fått tilstandsklasse Moderat, som er klassen over tilstandsklassen Dårlig.

Pga global oppvarming vil tilstanden etter all sannsynlighet bli Dårlig uavhengig av forurensing pga global oppvarming med økende havtemperatur.

Tilførsel av ekstra forurensing fra kloakkrenseanlegg vil innebære en økt belastning på en allerede sterkt presset oksygentilgang i fjordsystemet. Vi vet ikke hvor nært vi er kommet brytningspunktet for når oksygentilførselen i fjordbunnen ikke lenger holder tritt med behovet. Vinterverdien i Geirangerfjorden var i 2019 2,58 ml/liter vann og var nesten halvert fra midt på 1990-tallet. Grensen for tilstandsklasse Dårlig er 2,00 ml/l. Jeg tviler på at det vil bli gitt utslippstillatelse hvis/når verdien synker dit.

Det absolutt verste resultat dersom fjordbunnen blir fri for oksygen og forurensingen blir som den er i dag eller kanskje øker, vil bli at all forurensing som når bunnen urenset, vil bli renset av anaerobe bakterier som lever uten oksygen, men som produserer metangass og andre giftstoff som ikke er forenlig med liv. I tillegg kan fjorden, dersom forurensingen blir stor nok, bli en råtten pøl som vil begynne å lukte som råttent egg. Og enda verre, produksjon av metangass på et så stort areal som våre terskelfjorder, vil gi et stort tilskudd til å øke klimaendringene da metangassen er 20 ganger så ødeleggende på atmosfæren som CO2. Derfor mener jeg at det viktigste en må gjør før en gir utslippstillatelse for utslippet fra Kvasnes renseanlegg, er å undersøke fjorden grundig når det gjelder utviklingen av oksygentilstanden i bunn av hele fjorden. Og dersom tilstanden blir som det verste sennarie, er eneste mulighet å fjerne mest mulig av forurensingen slik at oksygenmengden i innkommende vann over terskelen er nok til å rense all forurensing før den når fjordbunnen.

Av dette følger at jeg mener at valget av Kvassneset for renseanlegg med utslipp til terskelfjorden Storfjorden vil kunne være et tragisk feilvalg med store negative konsekvenser for Storfjorden med fjordarmene innenfor.

Vi burde ideelt sett velge et utslippssted utenfor fjordterskelen, slik at vi sikrer oss selve Storhavet som en langt mer robust resipient. Nordsiden av Sula mot Eltrane er blitt nevnt som et bedre alternativ enn Kvassneset. Der vil også et eventuelt luktproblem bli mindre. I tillegg kan man fange opp og forbrenne den sterkt klimafientlige metangassen fra en kontrollert biologisk nedbrytning av den fraseparerte massen fra renseanlegget, og bruke denne energien f.eks. til å drifte anlegget.