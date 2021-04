Ensomme stemmer

Meiningar

Her spilles teater,

her hamres refrenger,

her synges det med over alt.

Hver akt er en kamp

mellom mektige penger

og ensomme kjemper som falt.

Og skulle her heves

en stemme i koret

med uønsket hemmende tekst.

Da slenges det sikreste

kortet på bordet.

Om arbeid og grenseløs vekst.

Da dempes disputten,

og hvem vil vel sette

en lys karriere på spill.

Mot voksende krefter

som tar seg til rette

og får det, til slutt, som de vil.

Jo, en etter en måtte

stemmene falle.

Der vårt eller ditt ikke gjaldt.

I kampen mot guden,

den største av alle,

der ble det de beste som falt.

Per Flaaen