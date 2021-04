Meiningar

Ikkje uventa fekk regjeringa og statsminister Erna Solberg (H) ein til dels knusande dom av koronakommisjonen, og ikkje minst av opposisjonspartia på Stortinget. Beredskapen før covid-19-pandemien slo til for fullt i mars i fjor, var ikkje god. At helseminister Bent Høie (H) hadde personlege kontaktar i Kina som sytte for å ordne forsendingar med munnbind, seier litt om beredskapssituasjonen på dette tidspunktet.