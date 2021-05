Meiningar

Etter at HOK-utvalet og formannskapet hadde handsama organisering av den nye legevaktordninga, gjekk Stranda kommunestyre inn for rådmannen si tilråding om at Stranda kommune skal etablere ei felles legevaktordning utanom kontortid (kveld, natt, helg og høgtid) med Sykkylven kommune. Bygdelaga Geiranger og Liabygda er ikkje med i vaktsamarbeidet, men er knytt til ei eiga ordning med legevakta i Ørskog og Ålesund. Det vart godkjent at legevakta vert organisert etter vertskommunemodellen, med Sykkylven som vertskommune. Stranda og Sykkylven vert slått saman til eitt vaktdistrikt, med kontorlokale sentralt i Sykkylven. Den nye avtalen skal gjelde frå 1. juli i år.