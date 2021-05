Nei, vi «gambler» ikkje!

Meiningar

At Senterpartiet med Jenny Klinge prøver å skape eit inntrykk av at vi i Høgre ikkje er opptatt av norske smittevernprodusentar er feil og direkte misvisande. Det er ingen som «gambler» med smittevernutstyr. Vi bør heller stå samla og støtte ei god vurdering frå våre fagfolk, slik vi ikkje på nytt kjem i det uføre som vi opplevde i mars i fjor, enn å prøve å skåre halvgode politiske poeng som dette.

Alle forslaga som Senterpartiet har fremma er nemleg forslag regjeringa allereie er i gang å jobbe med. Våre fremste fagfolk vurderer no behovet for utstyr, moglegheitene for innkjøpssamarbeid, nasjonal produksjon og produksjonsavtaler. Moglegheiter og avgrensingar i dagens regelverk, nasjonalt og internasjonalt skal utreiast, der ein ser på kva rom vi har i regelverket for å prioritere norske leverandørar og kostnadene rundt dette.

Behovet for smittevernutstyr kjem til å bli større framover, både nasjonalt og i EU. Det må gjerast eit godt og grundig forarbeid for å kunne avgjere behov og kostnad. Stortinget vedtar ikkje over bordet om enkeltbedrifter får offentlege kontraktar eller ikkje. For Norge handlar det om å både aktivt støtte opp om gode europeiske løysningar, samtidig som vi bevarer moglegheitene til nasjonalt tilpassande reguleringar og tiltak. Nettopp derfor blir resultatet av det faglege arbeidet som no blir gjort av Helsedirektoratet lagt fram i statsbudsjettet for 2022.

Eit selskap som Innovern med sin produksjonskapasitet og ikkje minst kvalitet, meiner eg tilseier at Innovern har ein god sjanse for å skulle produsere munnbind også framover, både til det offentlege og det private markedet. Selskapet har lagt ned eit formidabelt arbeid og investert mykje, dei har rett og slett gjort ein kjempeinnsats, og vi gjer det vi kan for at dei skal kunne fortsette.

Såleis er arbeidet som er igangsett veldig viktig, og slett ikkje tapt eller «gamblet med» som Senterpartiet påstår. Jenny Klinge viser til at ordførar i Sykkylven har vore engasjert i saka, det har også andre lokalpolitikarar i Sykkylven og stortingspolitikarar frå Møre og Romsdal vore.

Sykkylven Høgre har ført vidare mange lokale innspel frå næringslivet, og hatt god dialog undervegs med Høgre sentralt.