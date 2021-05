Meiningar

Stranda KrF samla til årsmøte 26. april ønskjer å setje fokus på menneskeverd og særleg situasjonen til det ufødde barnet. Vi ser med stor uro på det som har blitt kjent via media om fleire parti sine radikale programvedtak om ufødde barn sitt rettsvern.

Det er trist at desse partia vil svekke verdien til eit menneskebarn i mors liv og leggje større ansvar på mora for å ta avgjerd om svangerskapsavbrot.

Med dagens teknologi kan helsepersonell i Norge redde for tidleg fødde barn heilt ned til veke 23. Etter dagens regelverk er det kriterie for å få utført abort mellom veke 12 og 18. Etter veke 18 er det svært sterke grunnar som kan gi løyve til svangerskapsavbrot.

Respekten for eit menneske sin verdi blir svekka dersom barnet sitt rettsvern vert borte halvvegs i svangerskapet. Vernet om mora sine rettar kan også bli svekka ved at ho blir ståande åleine i ein svært sårbar situasjon.

Stranda KrF ønskjer at det ufødde barnet blir behandla med respekt. Samtidig vil vi arbeide for at kvinna får hjelp og støtte til å bere fram barnet.

I dag blir menneskeverdet trua i begge ender av livsløpet; respekten for det ufødde barnet er under press samtidig som krefter arbeider for å leggje til rette for aktiv dødshjelp.

KrF ønskjer å setje fokus på at kvart menneske har ein uendeleg verdi!