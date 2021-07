God sommar!

Meiningar

For mange vert det også i år ein annleis ferie. Sjølv om det er lys i tunnelen, så pregar koronapandemien reisehungrige nordmenn. Turmåla er ulike. Fleire har plotta inn ein eller annan stad langs dei sørlegare breiddegradene, medan andre held fast på at det blir ferie i vår heimlege andedam denne sommaren også. Pandemien har gjort sitt til at bubil, fritidsbåt, telt og hengekøye er populært som aldri før. Også kjøp av hytter har stått i fokus dette året.