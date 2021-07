Meiningar

Nær folk betyr å faktisk bry seg om kva folket og veljarane meiner i viktige saker her i fylket.

Når meir enn 75 % av innbyggjarane IKKJE ynskjer Møreaksen, blir det slett ikkje å vere «Nær folk» å faktisk gje blaffen i folket sine meiningar.

Det er faktisk stikk motsett, når SP og Klinge hevar seg over folket si vilje, og er med på å presse igjennom Møreaksen, ja då er SP og Klinge milevis vekk frå folket!

Såleis burde SP raskast råd endre logoen på si valkampskjorte der det eigentleg burde stå: «SP veit best, kva folket meiner bryr vi oss ikkje om!»

Vi i FrP lyttar til folket, og har faktisk tenkt å bry oss om kva folket her i fylket meiner. Møreaksen skal stoppast, og vil dersom DU seier klart ifrå den 13 september aldri bli bygd!

FrP ynskjer Romsdalsaksen eller framleis ferjer for kryssing av Romsdalsfjorden og vi kan ikkje akseptere milevis med tunnelar, snart 400 meter under fjorden, gjennom Molde i ein gedigen omveg ut på øyane for E-39 gjennom fylket.

STOPP Møreaksen!

Stem FrP!