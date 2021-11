2000 private barnehager stenger

Meiningar

Se for deg at det er for godt. Barnehagen du og barna dine er så glad i stenger på nyåret.

Onsdag 24. november protesterer 2000 av Norges private barnehager på grunn av Støre-regjeringens ran av private barnehager på opp mot 400 millioner. Et kutt som vil ramme kvaliteten til de private barnehagene og dermed barn, foreldre og ansatte.

FRP vil med dette vise vår fulle støtte til Norges private barnehager og til PBL (Private Barnehagers Landsforbund) som på onsdag viser Arbeiderpartiet og Senterpartiet direktekonsekvensen ved det drastiske kuttet som foreslåes i statsbudsjett for 2022. Med dette vil vi miste barnehageplasser vi er godt fornøyd med. Undersøkelser viser at barn, foreldre og ansatte er godt fornøyde med de private barnehagene. De som Ap og Sp av uforståelige grunner vil til livs.

Jeg vil kalle dette kuttet for en av de mest gubbete budsjettgrepene i historien. Jeg kan ikke tenke meg èn småbarnsfamilie som støtter dette kuttet uansett politisk tilhørighet. Du må være en rimelig livsfjern gammel mann, godt på venstresiden i norsk politikk, for å tro at dette har noe for seg.

Barnehagen som institusjon er kanskje det viktigste likestillingsgrepet Norge fortatt seg. Full barnehagedekning hadde vært umulig uten de private tilbudene. De private barnehagene har sørget for konkurranse på kvalitet og innhold, flere barn har fått et bredere tilbud og mange kvinner har lyktes med sine gründerprosjekter med å etablere ulike barnehager.

Dersom Støre og Co er seriøse på å destruere det private barnehagetilbudet så vil jeg kalle det direkte familiefiendtlig og fem skritt i feil retning.

Vi har alle fått med oss sosialistenes, Aps og Sps kamp for at alt skal drives av det offentlige. Dette er ikke bare rådyre politiske grep, det er også uønsket.

Tidligere denne måneden kunne vi lese om hvordan Oslo kommune de siste årene har brukt 600 millioner på oppkjøp av ti private barnehager. Det er som å kaste penger ut av vinduet. Et grep som burde kvalifisert til en god episode av luksusfellen om de skulle tatt for seg den kommunale pengebruken.

Alle har tiltro til at private aktører kan drive barnehager godt og at de beriker mangfoldet av barnehager. Alle utenom regjeringen Støre.

Kunnskapsminister Brenna går så langt som å si at PBL skyver barn og foreldre foran seg før onsdagens aksjon. Et drøyt utsagn fra den som selv står for de ødeleggende kuttene. Det er da virkelig ikke et ønske fra barnehagene å gå til nedstenging. Dette er et helt nødvendig grep for å få oss politikere til å innse hva vi er i ferd med å vedta. Ikke minst er det et viktig signal om hva som er i ferd med å skje, til alle de som er helt avhengig av dette tilbudet i hverdagen.

Fremskrittspartiet heier på de private barnehagene og vil legge til rette for at enda flere kan etablere seg med like gode vilkår som de kommunale. Vi trenger flere private barnehager, ikke færre. Det er på tide at Ap og resten av sosialistene legger vekk gamle prinsipper om å fjerne alt som er i privat regi. Jeg tror dessverre at PBL gjør noe helt nødvendig med sin protest. Uten dette ville vi ikke skjønt alvoret vi står ovenfor når det kuttes i en av våre viktigste velferdstilbud.