Høyres skremmebilder

Meiningar

Høyres Linda Hofstad Helleland har nylig sendt et innlegg til en rekke aviser, deriblant denne, der hun advarer mot «sosialistisk straffeskatt». Innlegget er en parade av alle Høyres greatest hits. Det sosialistiske monsteret under sengen kommer ifølge Helleland og tar skattepengene til middelklassen, samtidig som staten skal ta over hele næringslivet. Det er lite i teksten til Helleland som henger på greip. Det er mest en serie påstander uten argumentasjon. Det som først og fremst er bemerkelsesverdig er hvordan Høyre tror de fortsatt slipper unna med det eldste trikset i boken: Å snakke om skatteøkninger uten å snakke om hvem som får økt skatt.

For hvem får økt skatt med SV? Vil vi, som Helleland sier, ha «toppskatt for helt vanlige arbeidstakere»? Nei. SV er partiet som styrker privatøkonomien til folk flest mest. Det store flertallet av nordmenn vil ha bedre råd med vårt opplegg enn de andre partier, fordi de som har mest, de aller rikeste, vil bidra mye mer.

Med SVs skatteopplegg vil sju av ti inntektsmottakere, de som tjener under 600.000 kr, betale mindre skatt enn i dag, ifølge beregninger fra SSB. De som tjener mellom 600.000 og 750.000 kr, vil i sum, av hele SVs skatteopplegg, i gjennomsnitt få 536 kroner mer i skatt i året. De vil samtidig få bedre økonomi gjennom styrket velferd. For eksempel i form av reduserte utgifter til tannlege og SFO. Da er vi oppe i 82 prosent av skattebetalerne som får enten bedre økonomi eller kun helt ubetydelige økninger og mer velferd.

Endringene for gruppene med vanlige inntekter, derimot, er kraftige, særlig hvis man regner inn velferdsøkningene som gratis SFO og billigere tannhelse. En eksempelfamilie med normale inntekter på rundt 450.000 kr, to barn i skolen, og ett i første klasse som får gratis SFO, som eier egen bolig og kjører langt i sine to dieselbiler vil, tross økt CO2-avgift, komme ut nesten 25.000 kr i pluss i året.

Jeg skjønner at Høyre går på tomgang etter åtte år i regjering. Men deres økonomiske uansvarlighet har satt dype spor i Velferds-Norge. Vi må bytte ut deres hodeløse skattekutt til de aller rikeste med fordeling til folk flest og investering i klima, velferd og ny næringspolitikk. Vi i SV står for et mer rettferdig skatteopplegg, som omfordeler godt, styrker velferden, sørger for at dem med vanlige og lave inntekter får mer, mens dem som har mye bidrar mest. Dem som ønsker seg en slik økonomisk politikk, som sørger for at folk flest har bedre råd, bør ikke tro på Høyres innholdsløse skremmebilder.