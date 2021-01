Felles tiltak for Nordre Follos nærkommunar blir vurdert

innenriks

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet var fredag ettermiddag i møte med Statsforvaltaren i Oslo og Viken og kommunane i området rundt Nordre Follo, det vil seie Oslo, Nesodden, Frogn, Ås, Indre Østfold, Moss, Vestby og Enebakk.

– Det blir vurdert om det skal innførast regional samordning. Det var eit samstemt ønske frå nabokommunane om at vi skal jobbe fram konkrete, felles regionale tiltak. Mange av dei ønskjer òg ei avgjerd på regjeringsnivå, opplyste helsedirektør Bjørn Guldvog i etterkant av møtet.

Spørsmålet om tiltak er framleis til vurdering, og møtedeltakarane skal møtast på nytt seinare fredag ettermiddag.

Truleg ikkje snakk om full nedstenging

– Alle kommunane som var konsulterte, var innstilte på at det må innførast tiltak i kommunane deira òg. Det gjeld også tiltak knytt til kollektivtransport og vidaregåande skular, som må vurderast, sa helsedirektøren.

På spørsmål frå NRK om det kan bli snakk om ei full nedstenging også av nabokommunane, svarer Guldvog:

– Eg trur ikkje det er snakk om ei total nedstenging, men det kan vere innskjerping av tiltak ut frå den situasjonen vi no står i.

Kan ha spreidd seg utanfor kommunen

To sjukeheimsbebuarar i Nordre Follo kommune er døde etter å ha fått påvist ein mutert variant av koronaviruset. Kommunen blir stengd ned fram til onsdag.

Ifølgje FHI er det risiko for at det muterte viruset kan ha spreidd seg utanfor Nordre Follo, og det er sett i gang arbeid for å kontrollere smittesporingsarbeidet som er gjort i kommunen.

Tidlegare fredag har mellom anna Nesodden-ordførar Truls Wickholm bede innbyggjarane i kommunen om å unngå all kontakt med Nordre Follo.

– Ein skal ikkje dra på besøk dit eller få besøk derfrå. Dette gjeld også om det er eigen familie, skriv Wickholm i ei tekstmelding til NTB.

Vil prøve å unngå ny bølgje

Helsedirektøren nytta òg høvet til å åtvare mot at denne varianten av koronaviruset er vesentleg meir smittsamt enn den vanlege varianten.

– Det har potensial til å kunne drive fram ei tredje bølgje med veldig kraft i Noreg. Det er det vi vil prøve å unngå, om ikkje heilt utan omsyn til kostnaden, så har det svært stor verdi for det norske samfunnet om vi klarer å unngå dette, sa han.

Helseminister Bent Høie (H) har sagt at utbrotet av det britiske koronaviruset utan kjend smitteveg i Nordre Follo også kan medføre nasjonale koronatiltak.

– Dette er ein alvorleg situasjon, som vi har frykta og venta at kunne skje. Dette er det første dømet på spreiing av dette viruset i Noreg der vi ikkje kjenner smittevegen, seier Høie til NTB.

(©NPK)