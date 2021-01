Frank nedgradert til oransje nivå – men viser stadig musklar

innenriks

Meteorologisk institutt opplyser at ekstremvêret er nedgradert til oransje nivå, men at farevarselet gjeld i dei same områda som har vore ramma av Frank til no.

Dette gjeld Nord-Helgeland, Salten, Ofoten og Troms.

Det vil framleis vere ein del vind framover, men utover på laurdagen blir det rolegare forhold i Nordland, etter kvart også i Troms. I Finnmark blir det ein del vind også laurdag, opplyser Meteorologisk institutt på Twitter.

– I Troms var dei sterkaste vindkasta som vi har registrert på dei offisielle målestasjonane, 37 sekundmeter, men så veit vi at det sannsynlegvis har vore meir i Sør-Troms med tanke på skadeomfanget. Vi har nokre fjellstasjonar der som har hatt vindkast på over 50 meter i sekundet, seier statsmeteorolog Eirik Samuelsen til NTB.

Ikkje så brutalt som frykta

Mykje tyder på at uvêret ikkje vart så brutalt som frykta, men ekstremvêret Frank vil stadig vise krefter utover fredagen.

Tryg Forsikring opplyser at dei fredag formiddag hadde registrert åtte skadesaker etter uvêret i Nord-Noreg. Her blir skadane så langt estimerte til under éin million kroner.

– Av erfaring veit vi at det kjem til å bli registrert langt fleire skadar når uvêret har roa seg og skadeomfanget er inspisert i dagslys. I tillegg vil truleg mange skadar ikkje bli oppdaga på ein god del dagar, då folk anten er bortreiste eller ikkje ved skadestaden enno, seier kommunikasjonsrådgivar Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Forsikringsselskapet If melde om at det sidan torsdag ettermiddag hadde vorte meldt inn relativt få skadar etter uvêret. Fredag morgon var det komme inn ti skademeldingar, men talet er venta å stige, opplyser If til NTB.

Fleire innstilte avgangar

Uvêret har òg ført til fleire stengde vegar og ferjeavgangar. Mellom anna vart Hålogalandsbrua på E6 i Narvik stengd. Stengd er òg fjellovergangen riksveg 13 Vikafjellet, i første omgang fram til klokka 14 laurdag.

E6 over Saltfjellet er stengd, og Statens vegvesen ventar ikkje betring i situasjonen før fredag ettermiddag. I tillegg er E10 Bjørnefjell, E12 Umbukta, Rv77 Graddis stengde til fredag klokka 18.

I togtrafikken er det berre Nordlandsbanen (Mosjøen – Bodø) som er ramma. SJ opplyser at det er forseinkingar og innstillingar på grunn av vanskelege vêrforhold mellom Mosjøen og Bodø.

I tillegg vart fleire ferjeavgangar i dei ramma områda innstilte på grunn av uvêret.

Framleis utan stram

Ved 14.30-tida melde Nordlandsnett at dei hadde 713 kundar som hadde straumstans, medan Elvia melde om 641 abonnentar utan straum, dei fleste i Trysil kommune.

Ifølgje NRK fortel nettselskapet Arva at dei har som mål at alle dei 475 kundane i Gildeskål skal ha fått straumen tilbake ved 15-tida, og ved 17-tida for dei 180 kundane i Lurøy som er utan straum.

