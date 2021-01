Ringakarfjellet stengt etter kraftig snøvêr

innenriks

– Nei, det blir ikkje høve til å komme på hytta i dag, seier Odd Sørli i Phil AS til NRK.

Selskapet driv ein 250.000 dekar stor eigedom på Ringsakerfjellet på vegner av nesten 800 eigarar. Alle vegane i området er stengde.

– Akkurat no er det uframkommeleg på grunn av mykje snø og sterk vind. Vi kjem nok til å halde vegane stengde til i morgon, seier Sørli.

Også Storåsen AS, som har ansvaret for brøytinga til 650 hytter innanfor bommen på Storåsen, opplyser at vegen tidlegast vil opne laurdag morgon.

