Noreg legg vekk AstraZeneca-vaksinen etter dansk vaksinestans

innenriks

Vaksinasjonen blir stansa fram til det er fastslått om vaksinen kan knytast til blodpropp. Eitt dødsfall i Danmark blir rekna som mistenkjeleg.

Medan Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket sat i hastemøte etter at nyheita frå Danmark kom, tok fleire kommunar grep og stansa bruken av vaksinen allereie før helsestyresmaktene nasjonalt hadde fått konkludert.

Konklusjonen frå FHI og Legemiddelverket vart den same som den kommunane kom til: AstraZeneca-vaksinasjonen må stansast fram til undersøkingane til det europeiske Legemiddelverket er ferdige.

– Vi har ikkje nokon data som tyder på at det er konkludert med at det er ein samanheng mellom vaksinasjon og den hendinga som er registrert i Danmark, men dette er eit varsemdsprinsipp, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

– Danmark har sett dette på pause i 14 dagar, vi håpar vi kan få ei avklaring så fort som mogleg, seier Bukholm til NTB.

Ser på alle biverknader

Legemiddelverket er i gang med undersøkingar av meldingar om biverknader, for å sjå om dei kan føre til blodpropp, både frå AstraZeneca-vaksinen og dei andre som blir brukte i Noreg.

– Vi skal gå gjennom alle biverknadsmeldingar som kan ha med blodpropp å gjere, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til NTB.

Han legg til at det førebels ikkje ser ut til at det er fleire tilfelle av blodpropp i befolkninga som er vaksinert, enn blant dei som ikkje er det.

– Men vi ser òg på enkeltpasientar for å sjå om det er forhold som gjer at dei kan ha større risiko, seier Madsen.

Det er distribuert 127.400 dosar av AstraZeneca-vaksinen i Noreg, viser FHIs oversikt. 121.820 dosar er allereie sette. Dei dosane som er sende ut allereie, skal lagrast lokalt medan bruken av dei er sett på pause.

Tekne på senga

Nyheita frå Danmark kom overraskande på norske helsestyresmakter, får NTB opplyst. Danmarks helseminister Magnus Heunicke slapp nyheita på Twitter klokka 10.21. Ein dryg halvtime seinare sat toppane i FHI og Legemiddelverket i hastemøte.

FHI og Legemiddelverket heldt pressemøte om situasjonen klokka 14.

– Meldingane frå Danmark er dramatiske på den måten at dei har hatt dødsfall på grunn av blodpropp. Det er alvorleg, seier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til VG.

Det er ikkje påvist samanheng mellom vaksinen og blodpropp. Men Danmark og fleire europeiske land er i ferd med å undersøkje om det kan vere ein slik samanheng etter mistenkjelege tilfelle.

– Pasienttryggleik er høgaste prioritet for AstraZeneca. Tilsynsstyresmaktene har tydelege og strenge effektivitets- og tryggingskrav for godkjenning av alle nye legemiddel, og det inkluderer vaksinen vår. Tryggleiken av vaksinen har vorte studert omfattande i kliniske tredjefasestudiar, og fagfellevurdert data stadfestar at vaksinen generelt blir tolerert bra, skriv AstraZeneca i ein kommentar til NTB.

Selskapet understrekar at dei er klar over den danske granskinga.

Seks EU-land set på bremsen

Danske styresmakter opplyser at fem europeiske land gjer som dei og stansar bruken førebels. Dei andre landa er Austerrike, Estland, Litauen, Latvia og Luxembourg, skreiv Euronews onsdag kveld.

– Det er for tidleg å konkludere med om det er ein samanheng mellom dødsfallet og vaksinen. Dette skal undersøkjast grundig, skriv Danmarks helseminister Magnus Heunicke på Twitter.

Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) opplyser at det førebels ikkje er noko som tyder på at det er fleire blodproppar blant personar som er vaksinerte, enn i befolkninga generelt.

I Danmark er det rapportert om eitt dødsfall kort tid etter at personen vart vaksinert med AstraZenecas vaksine. Fram til no har 142.102 personar i Danmark fått den første av to dosar med vaksinen.

I ei rekkje land vart AstraZenecas vaksine først ikkje tilrådd til personar over 65 år fordi det fanst for få studiar på aldersgruppa, men nye og lovande studiar førte nyleg til at først Sverige og Tyskland tilrådde ho òg til dei eldste. Det same gjorde Danmark for ei knapp veke sidan, og tysdag denne veka følgde norske helsestyresmakter etter.

