Bergen Frp blir starta opp igjen

innenriks

Ifølgje avisa har fylkeslaget reetablert lokallaget og valt eit interimsstyre, som skal leie Bergen Frp fram til ordinært årsmøte i lokallaget i januar 2022.

Interimsstyret blir leidd av Sigbjørn Framnes, medan Silje Hjemdal er nestleiar.

– Eg ser fram til å ta fatt på ein spennande jobb saman med eit godt interimsstyre. Jobben vår blir no å byggje Frp-laget i Bergen stein på stein gjennom å skape gode møteplassar for medlemmene, seier Framnes i pressemeldinga, ifølgje BT.

Det var 13. desember 2019 at sentralstyret i Frp bestemde seg for å leggje ned lokallaget i Bergen. Bakgrunnen for dette var mange og lange interne konfliktar i lokallaget i Bergen.

Bergens Frps betalande medlemmer vart overførte til fylkeslaget, som også overtok leiing og forvaltning av eigedelar og partikasse.

